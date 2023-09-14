رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وموعد ظهورها

تنسيق الدبلومات الفنية.. يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية على أحر من الجمر من أجل الاطمئنان على نتائجهم، حيث إنها تصدرت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ينتهي الطلاب من تسجيل الرغبات اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء على موقع التنسيق الإلكتروني ومن المقررأن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عنها فور ظهورها مباشر من هـــــــــنـــــــــا.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال الخطوات التالية

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــا.

اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

كتابة الرقم السري الخاص بالطالب والاسم.

في النهاية تظهر الكلية الذي سيلتحق بها الطالب العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم هو آخر موعد لتسجيل وكان موقع التنسيق الإلكتروني، سوف يتم غلق باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتين بعد الثانوية" عام 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك وفقًا للجدول الزمنى المعلن لأعمال مرحلة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية والذي انطلق يوم الاثنين 4 سبتمبر الجارى.