حي شرق أسيوط يشن حملة لرفع الإشغالات في شارع الجلاء

في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الإشغالات والنظافة، قامت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي، وبتنسيق مع قسم الإشغالات، بحملة لرفع الاشغالات في شارع الجلاء بنطاق الحي.

تحت إشراف سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي، وفرج المصري مسئول الإشغالات الفترة المسائية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير محضر بحقهم. تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالارتقاء بمنظومة النظافة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تهدف الحملة إلى تحسين مستوى النظافة وتخفيض معدلات الإشغالات في شوارع حي شرق أسيوط. وضمنت الحملة رفع الإشغالات المختلفة التي تعيق حركة المرور وتؤثر سلبًا في المظهر العام للحي.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود المحافظة لتطوير وتحسين بيئة الحي وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الحملة في تعزيز النظافة العامة وتعزيز جودة الحياة في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة هي جزء من سلسلة من الحملات التي أطلقتها المحافظة في مختلف المناطق بهدف تعزيز النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حي شرق اسيوط يشن حملة لرفع الاشغالات في شارع الجلاء

حي شرق اسيوط يشن حملة لرفع الاشغالات في شارع الجلاء

حي شرق اسيوط يشن حملة لرفع الاشغالات في شارع الجلاء

حي شرق اسيوط يشن حملة لرفع الاشغالات في شارع الجلاء

حي شرق اسيوط يشن حملة لرفع الاشغالات في شارع الجلاء

حي شرق اسيوط يشن حملة لرفع الاشغالات في شارع الجلاء

حي شرق اسيوط يشن حملة لرفع الاشغالات في شارع الجلاء

حي شرق اسيوط يشن حملة لرفع الاشغالات في شارع الجلاء

حي شرق اسيوط يشن حملة لرفع الاشغالات في شارع الجلاء

حي شرق اسيوط يشن حملة لرفع الاشغالات في شارع الجلاء

حي شرق اسيوط يشن حملة لرفع الاشغالات في شارع الجلاء

حي شرق اسيوط يشن حملة لرفع الاشغالات في شارع الجلاء