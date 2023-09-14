محافظ أسيوط: دعم مبادرتي “براعم مصر الرقمية” و”أشبال مصر الرقمية”

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، دعمه الكامل لمبادرة “مصر الرقمية”، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. ويهدف إلى تنمية القدرات التكنولوجية والشخصية لطلبة الصف الرابع إلى السادس من كافة المحافظات في إطار حرص وزارة الاتصالات على إعداد جيل متميز من الشباب قادر على استكشاف آفاق جديدة في مجالات المعلوماتية والتكنولوجية. تكنولوجيا الاتصالات وتحقيق رؤية مصر الرقمية على قدم المساواة مع العلم واحتياجات سوق العمل المستقبلي.



وأكد محافظ أسيوط، أنه وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالإعلان عن مبادرة "مصر الرقمية" والتوعية بأهميتها بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، في بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، للتوعية والتعريف بأهمية انضمام الفئات المستهدفة إلى المبادرة. وأصدرت التربية الموقع الرسمي للمبادرة ( اضغط هنا )، والذي يتضمن كافة التفاصيل حول شروط وخطوات التسجيل في المبادرة، وكلفت المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة منحة مجانية تقدم للطلاب المتفوقين والذين سيتم اختيارهم طبقًا لشروط ومعايير قبول محددة ليبدأ أعدادهم على المهارات التكنولوجية الحديثة كجيل جديد على دراية عالية بالعلوم الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى برنامج تدريبي خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية ويتم التنفيذ بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تلك المجالات وتستهدف المبادرة الطلاب من سن 9 إلى 11 عامًا بالمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والأزهرية والدولية في جميع محافظات الجمهورية في النصف الثاني من شهر سبتمبر 2023 ولمدة 10 أيام إعتباراً من فتح باب التسجيل، مناشدًا جميع الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالمبادرة بالتسجيل على موقع المبادرة واستغلال تلك المبادرة في صقل خبراتهم وتأهيلهم لمواكبة التطور والتقدم التكنولوجي.



وأوضح المحافظ أن وزارة الاتصالات أعلنت عن الدفعة الثانية من مبادرة "أشبال مصر الرقمية" والتي تستهدف طلاب المدارس بكافة أنواعها من الصف الأول الاعداداي إلى الصف الثاني الثانوى من جميع المحافظات وهي منحة مجانية تقدم للاطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية للمساهمة في رفع الوعي بأهمية التدريب على تكنولوجيا المعلومات لبناء مجتمع أفضل لشبابنا في المستقبل لافتًا إلى تعميم المبادرة والإعلان عنها في كافة الجهات لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أبنائنا الطلاب وسيكون التسجيل بها للاسبقية قبل اغلاق التسجيل لهذه الدفعة والتي من المقرر تدريبها في شهر أكتوبر 2023 .