جامعة الزقازيق تكرم وكيل صحة الشرقية على جهوده في تطوير المنظومة الصحية

عقدت كلية الطب بجامعة الزقازيق، اليوم الخميس، المؤتمر السنوي السابع لقسم الأمراض المتوطنة بالكلية، وذلك بقاعة المؤتمرات بمبنى الجراحة الجديد، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتورة عبير نافع رئيس قسم المتوطنة بكلية الطب جامعة الزقازيق.

وشارك في المؤتمر، نائبي عميد كلية الطب البشري لشئون الطلاب وشئون المجتمع والبيئة، ومدير عام الطب العلاجي بالمديرية، ونخبة من الأساتذة الأطباء في التخصصات الطبية المختلفة، ورؤساء الروابط العلمية، وأطباء برنامج الزمالة المصرية بالشرقية.

وعلى هامش فاعليات المؤتمر، كرمت جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة؛ الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وذلك تقديراً لجهوده المبذولة في تطوير المنظومة الصحية، والسعي قدماً لتوفير وتقديم خدمات متميزة لكافة المواطنين بالمحافظة، ودعمه المستمر للأطباء والفرق الطبية في جميع التخصصات بمحافظة الشرقية، مقدمين له الشكر ودرعا تذكارياً علي ما قدمه للمنظومة الصحية خلال الفترة السابقة.

وهنأ نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، وكيل وزارة الصحة بالشرقية على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تجديد قيادته لمديرية الشئون الصحية بالشرقية للعام الثاني على التوالي بعد بلوغه السن القانوني للمعاش، مشيراً أن ذلك يأتي تأكيدا لدوره الملموس في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأعرب الدكتور هشام مسعود، عن امتنانه للجميع، مقدماً الشكر لهم على التعاون المثمر والبناء بين جامعة الزقازيق والمديرية في تكامل الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مؤكدا أهمية هذه المؤتمرات العلمية في الإرتقاء بمستوى الكوادر الطبية، بما يعود بالنفع والفائدة للجميع.

يشار إلى أن المؤتمر السنوي السابع للأمراض المتوطنة بجامعة الزقازيق، يقوم ببحث كل ما هو جديد في الأمراض المختلفة مثل الكبد والجهاز الهضمي، وعرض الأبحاث العلمية، كما يشمل العديد من الموضوعات والمحاضرات العلمية الهامة في تخصص الأمراض المتوطنة، يلقيها نخبة من الأساتذة المختصين من الجامعات المصرية المختلفة.