الذهب قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع

شهدت أسعار الذهب العالمي، حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس 14 سبتمبر، ليصل قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع والتي لامستها في الجلسة الماضية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيوقف رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وقال كريستوفر وونغ المدير التنفيذي لأو.سي.بي.سي ومحلل الصرف الأجنبي "إن حالة الضبابية الكبيرة تتعلق بمسار خفض أسعار الفائدة في 2024 وتظل أحد العوامل التي تقود تقلبات أسعار الذهب".

وأضاف "بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية كانت ضمن التوقعات إلى حد كبير وبطريقة ما تلاشت المخاوف السابقة بشأن ارتفاع ضغوط الأسعار".

تراجع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة

وتراجع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد أن أظهر تقرير وزارة العمل أمس الأربعاء أن الزيادة السنوية في التضخم كانت الأقل في ما يقرب من عامين مما يشير إلى أن الاحتياطي الاتحادي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس بأكبر وتيرة خلال 14 شهرا مع ارتفاع تكلفة البنزين، ومن المقرر أيضا أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0747 بتوقيت غرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1905.49 دولار للأونصة، لتحوم حول أدنى مستوياتها منذ 25 أغسطس والذي بلغته أمس الأربعاء عند 1905.10 دولار. فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1926.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 22.49 دولار للأونصة. وخسر البلاتين 0.1 بالمئة إلى 898.94 دولار وانخفض البلاديوم 0.52 بالمئة إلى 1252.53 دولار.

أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق المصرية

سعر الذهب اليوم عيار 24

استقر سعر الذهب اليوم في الصاغة أثناء التعاملات الصباحية ويسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 هذا السعر 2514 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21

استقر سعر الذهب اليوم في الصاغة أثناء التعاملات الصباحية ويسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 هذا السعر 2200 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر الذهب اليوم في الصاغة أثناء التعاملات الصباحية ويسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 هذا السعر 1886 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في الصاغة

استقر سعر الذهب اليوم في التعاملات الصباحية للصاغة، ويسجل سعر الجنيه الذهب الآن 17600 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

على الصعيد العالمي، سجَّل سعر الذهب اليوم بالدولار استقرارًا في بورصة الذهب العالمية ليسجل سعر الذهب اليوم بالدولار 1912 دولارًا.