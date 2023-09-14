أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

شهدت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس في أسواق الصاغة المصرية استقرارًا ملحوظاً، حيث إنه لم يطرأ أي تغيير على سعر المعدن الأصفر اليوم في مصر منذ 24 ساعة، واستقر المعدن الأصفر عند آخر تحديث سجله أمس.

سجل سعر الذهب اليوم الخميس استقرارًا في الصاغة عقب تصاعده الأخير الذي سجله أمس، واستقر سعر الذهب اليوم عيار 18 على آخر ارتفاع له بـ 9 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق المصرية

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 24

استقر سعر الذهب اليوم في الصاغة أثناء التعاملات الصباحية ويسجل سعر الذهب اليوم عيار24 هذا السعر 2514 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21

استقر سعر الذهب اليوم في الصاغة أثناء التعاملات الصباحية ويسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 هذا السعر 2200 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر الذهب اليوم في الصاغة أثناء التعاملات الصباحية ويسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 هذا السعر 1886 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في الصاغة

استقر سعر الذهب اليوم في التعاملات الصباحية للصاغة، ويسجل سعر الجنيه الذهب الآن 17600 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

على الصعيد العالمي، سجَّل سعر الذهب اليوم بالدولار استقرارًا في بورصة الذهب العالمية ليسجل سعر الذهب اليوم بالدولار 1912 دولارًا.



