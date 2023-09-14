أنهت جامعة الوادي الجديد كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

أعلن الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات بجميع كليات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد واستكملت كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى. بداية العام الدراسي 2024/2023.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وذلك لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لبدء العملية التعليمية في كليات الجامعة الثماني وهي الطب البشري والصيدلة والطب البيطري والعلوم والزراعة والتعليم والفنون والتربية البدنية.

وقال طنطاوي إنه في إطار استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد بدأت الاستعدادات لاستقبال عام دراسي جديد واستكمال صيانة المدن الجامعية، مشيرا إلى أن الجامعة تولي المدن الجامعية اهتماما كبيرا وتعمل على تطويرها بشكل مستمر و بشكل دائم بحيث تكون مكاناً مناسباً للإقامة والعيش وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز الإبداع والتميز.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية، بما في ذلك السباكة والدهان والتجهيزات والأثاث وتطوير غرف الدراسة والمطاعم والتطوير الشامل لبعض المباني بالمدن الجامعية. بهدف تقديم خدمة متميزة لطلبة الجامعة المغتربين.

وأشار إلى أن الجامعة مستعدة لتلبية احتياجات العملية التعليمية وتجهيز جميع القاعات الدراسية والقاعات والمختبرات الطلابية والمدن الجامعية، وكافة المتطلبات التي تضمن التطور السليم للعملية التعليمية، فضلا عن السلامة والراحة. لأبنائنا الطلاب، وذلك من أجل تهيئة البيئة المناسبة لاستقبال العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة نفذت فعاليات دورة تدريب المعلمين الجامعيين في أغسطس 2023 للأساتذة المساعدين والمعيدين بالجامعة، مشيراً إلى أهمية إقامة هذه الدورات لتزويد الطلاب بالعديد من المهارات البيداغوجية والتربوية. ، مؤهلات التدريس. وتعزيز قدرة المعلمين على تقديم المعلومات للطالب بطريقة مفيدة وفعالة. وشدد على أهمية الإعداد الجيد لدروس الماجستير والاهتمام بتطوير الذات.

وأضاف أن المهمة الأساسية لعضو هيئة التدريس بالجامعة هي التدريس والبحث العلمي، وهو ما يتطلب زيادة الكفاءة باستمرار بما يتناسب مع وتيرة التطور الكبيرة التي يشهدها العلم، وأكد على ضرورة اهتمام الباحثين بتنمية المهارات البحثية والأجنبية إتقان اللغة للحصول على فرص جيدة في المنح الدراسية والبعثات والمشاريع البحثية.

أنهت جامعة الوادي الجديد كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

أنهت جامعة الوادي الجديد كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

أنهت جامعة الوادي الجديد كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

أنهت جامعة الوادي الجديد كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

أنهت جامعة الوادي الجديد كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

أنهت جامعة الوادي الجديد كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

أنهت جامعة الوادي الجديد كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

أنهت جامعة الوادي الجديد كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

أنهت جامعة الوادي الجديد كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

أنهت جامعة الوادي الجديد كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

أنهت جامعة الوادي الجديد كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

أنهت جامعة الوادي الجديد كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

أنهت جامعة الوادي الجديد كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

أنهت جامعة الوادي الجديد كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

أنهت جامعة الوادي الجديد كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024