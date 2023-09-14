تم تنظيم معرض لمستلزمات المدارس بالتعاون مع الجمعية الشرعية وإدارة الداخلة التعليمية وإدارة المشاركة الاجتماعية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ودكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحضور حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد.

تأتي هذه الخطوة من منطلق الحرص على راحة وسعادة المواطنين، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة، ومحاربة ظاهرة الغلاء في الأسعار. يهدف المعرض إلى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية لفائدة أولياء أمور الطلاب.

يتضمن المعرض مجموعة متنوعة من المستلزمات المدرسية والأدوات الرياضية والمكتبية، بالإضافة إلى قسم خاص بالزي المدرسي والأحذية، وذلك لجميع المراحل التعليمية. ومن المتوقع أن يستفيد الطلاب وأولياء أمورهم من الأسعار المخفضة التي ستتاح خلال المعرض، مما سيساهم في تخفيف الضغط المالي على الأسر وتسهيل عملية توفير احتياجات أبنائهم للمدرسة.

تعد مبادرة إقامة المعرض بالتعاون بين الجمعية الشرعية وإدارات التعليم والمشاركة الاجتماعية في الوادي الجديد، خطوة هامة نحو تعزيز العمل التنموي والاجتماعي في المنطقة، حيث تعتبر التعليم ومستلزماته أحد أساسيات الرخاء والاستقرار في أي مجتمع.

من جانبه، أبدى الوزير رضا حجازي والمحافظ الزملوط استحسانهما لتلك المبادرة النبيلة التي تعزز القيم الاجتماعية وتدعم مسيرة التعليم في الوادي الجديد. وأكدا أهمية دعم هذه الفعاليات وتشجيعها، من أجل تحقيق تعليم متميز يعين الشباب على بناء مستقبل أفضل لهم وللوطن.

من المتوقع أن يشهد المعرض إقبالاً واسعاً من قبل أولياء الأمور والمواطنين في الوادي الجديد، الذين يأملون في الاستفادة من الفرص المتاحة لشراء المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة. وتأمل الجهات المنظمة أن ينعكس هذا المعرض على التحسين المستمر للتعليم في المنطقة، وعلى راحة وسعادة الأسر والمجتمع ككل

تعليم الداخلة ينظم معرض مستلزمات المدارس بالتعاون مع الجمعية الشرعية

تعليم الداخلة ينظم معرض مستلزمات المدارس بالتعاون مع الجمعية الشرعية

تعليم الداخلة ينظم معرض مستلزمات المدارس بالتعاون مع الجمعية الشرعية

تعليم الداخلة ينظم معرض مستلزمات المدارس بالتعاون مع الجمعية الشرعية

تعليم الداخلة ينظم معرض مستلزمات المدارس بالتعاون مع الجمعية الشرعية

تعليم الداخلة ينظم معرض مستلزمات المدارس بالتعاون مع الجمعية الشرعية

تعليم الداخلة ينظم معرض مستلزمات المدارس بالتعاون مع الجمعية الشرعية

تعليم الداخلة ينظم معرض مستلزمات المدارس بالتعاون مع الجمعية الشرعية

تعليم الداخلة ينظم معرض مستلزمات المدارس بالتعاون مع الجمعية الشرعية