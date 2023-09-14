تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قام مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة بتنظيم دورة تدريبية للمكفوفين وضعاف البصر. هدفت الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين ودمجهم بسوق العمل.

أقيمت الدورة في الفترة من 3 حتى 14 سبتمبر الحالي، وشملت تعليم المشاركين استخدام لغة برايل وتعريفهم باستخدامات الكمبيوتر والهواتف المحمولة. تم استهداف المشاركين من جميع الأعمار وبمختلف القدرات البصرية.

وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن سلسلة من البرامج والدورات التي يقوم بها المركز بهدف تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة اليومية والعملية.

وعبر الكثير من المشاركين عن تقديرهم لتنظيم هذه الدورة التدريبية التي ستساعدهم في اكتساب المهارات اللازمة للتواصل والعمل في المجالات المختلفة. كما أعربوا عن شكرهم للواء دكتور محمد الزملوط ومسؤولي المحافظة على دعمهم لهذه البرامج وتوفير الفرص التعليمية لأبنائهم.

تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتطوير قدرات ومهارات ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع. ومن المتوقع أن تسهم هذه الدورة التدريبية في تحقيق ذلك الهدف وتعزيز اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل.

محافظة الوادي الجديد تنظم دورة تدريبية للمكفوفين وضعاف البصر لتطوير مهاراتهم

محافظة الوادي الجديد تنظم دورة تدريبية للمكفوفين وضعاف البصر لتطوير مهاراتهم

محافظة الوادي الجديد تنظم دورة تدريبية للمكفوفين وضعاف البصر لتطوير مهاراتهم