5 علاجات بسيطة تساعد في علاج الصداع

في كثير من الحالات، يمكن التخلص من الصداع باستخدام علاجات منزلية بسيطة، والشيء الرئيسي الذي يمكنك القيام به إذا كنت تعاني من الصداع هو الاستماع إلى جسدك وإعطائه ما يحتاج إليه.

لذلك لا يتعين عليك دائمًا اللجوء إلى حبوب الصداع، فقط تمارين الاسترخاء والزيوت الأساسية والكثير من السوائل مثل الشاي والكافيين يمكن أن تساعد أيضًا في تخفيف الصداع.

الترطيب

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى حدوث الصداع أو تفاقمه، تقول طبيبة الأعصاب فيتالينا كوزلوفا خصيصًا لـ MedicForum: "اشرب كمية كافية من الماء أو الشاي للتغلب على الصداع دون تناول الحبوب. وتشمل أنواع الشاي المناسبة الشاي مع زهور البابونج أو زهور العرعر أو لحاء الصفصاف".

الراحة والاسترخاء

الإجهاد والتوتر من المحفزات الشائعة، وتمارين الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوغا يمكن أن تساعد في تقليل التوتر.

مادة الكافيين

يعمل الكافيين على تضييق الأوعية الدموية في الدماغ وقد يساعد في تخفيف الصداع، وفنجان من القهوة يمكن أن يكون مفيدا، ولكن الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب الصداع."

الكمادات الباردة أو الدافئة

يمكن للضغط البارد على الجبهة أو الرقبة أن يخفف من صداع التوتر، قد تشعرك الكمادات الدافئة أيضًا بالارتياح.

الزيوت الأساسية

زيت النعناع هو علاج منزلي شعبي للصداع. ما عليك سوى تطبيق هذا المنتج على صدغيك أو رقبتك أو جبهتك، وإذا كنت تريد التخلص من الصداع المنتظم، فمن الأفضل عدم القيام بهذه الأشياء الثلاثة.