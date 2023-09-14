آمنة يبحث مع رئيس لجنة استرداد الأراضي حصر المساحات المستردة وتوظيفها لصالح مشاريع "حياة كريمة"

بحث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، عددا من الموضوعات التي تهم المواطنين بالمحافظات وتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص بعض الملفات المهمة.

وناقش اللقاء معدلات الأداء ونسب التنفيذ فى دورة التقنين بالمحافظات لسرعة الإنتهاء من هذا الملف والتغلب على أى تحديات تواجه دورة العمل، بالإضافة إلى جهود وزارة التنمية المحلية لمتابعة جهود المحافظات لإعداد الحصر الخاص بالمساحات والإحداثيات وعدد قطع الأراضى المستردة خلال موجات الإزالات التى نفذتها الجهات المعنية.

وتهدف المناقشات إلى الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي الواقعة فى نطاق المحافظات بما يخدم على احتياجات المواطنين والمشروعات القومية والتنموية أو المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات التى تساهم فى الإسراع بآليات منظومة التقنين وتحرير وإصدار العقود للمواطنين بما يساهم الحفاظ علي حقوق المواطنين تنفيداً لتوجيهات القيادة السياسية.