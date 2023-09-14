مواهب أوبرا الأسكندربة تحتفل بمئوية سيد درويش

يقدم طلاب مركز تنمية مواهب بأوبرا الإسكندرية، فصلى الكورال تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني والباليه تدريب وإخراج ورؤية فنية للدكتور عصام عزتؤ حفلا في السابعة والنصف مساء السبت 16 سبتمبر على مسرح سيد درويش، ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمئوية الموسيقار سيد درويش.

يتضمن البرنامج باقة من أهم وأشهر أعمال خالد الذكر سيد درويش منها النشيد الوطنى، الحلوة دى، أهو ده اللى صار، طلعت يامحلا نورها، دنجى دنجى ، زورونى كل سنه مره وأنا المصرى.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني للأجيال الجديدة وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.