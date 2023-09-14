عاجل
العاصفة دانيال.. الجالية المصرية تفقد رقم ضخم في ضحايا كارثة ليبيا
الخميس 14 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مواهب أوبرا الأسكندربة تحتفل بمئوية سيد درويش

بوابة الوفد الإلكترونية

يقدم طلاب مركز تنمية مواهب بأوبرا الإسكندرية، فصلى الكورال تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني والباليه تدريب وإخراج ورؤية فنية للدكتور عصام عزتؤ حفلا في السابعة والنصف مساء السبت 16 سبتمبر على مسرح سيد درويش، ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمئوية الموسيقار سيد درويش.

يتضمن البرنامج باقة من أهم وأشهر أعمال خالد الذكر سيد درويش منها النشيد الوطنى، الحلوة دى، أهو ده اللى صار، طلعت يامحلا نورها، دنجى دنجى ، زورونى كل سنه مره وأنا المصرى.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني للأجيال الجديدة وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.

مواد متعلقة

إيرادات فيلم مرعي البريمو في السينمات

إيرادات فيلم "ع الزيرو" في السينمات أمس

السيمفوني يعزف أعمال موتسارت وروسيني وشومان في الأوبرا

"وش في وش".. تعرف على إيرادات الفيلم في شباك التذاكر

العميل صفر.. حصيلة إيرادات الفيلم في شباك التذاكر أمس

بيت الروبي.. حصيلة إيرادات الفيلم في شباك التذاكر

موعد ومكان عزاء الفنانة كريمان

إيرادات فيلم "فوي فوي فوي" في شباك التذاكر

الجريدة الورقية