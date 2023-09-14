تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالإضافة إلى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ؛ أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد على ختام فعاليات الحقيبة التدريبية على لغة الإشارة التي تم تنفيذها بالتعاون مع إدارتي التربية الخاصة والتدريب بالمديرية.

وقد استهدف هذا التدريب مجموعة من العاملين في قطاع تعليم المحافظة، بالإضافة إلى المصالح الخدمية مثل مديرية الأوقاف، وشركة المياه، ومديرية الصحة. وأوضح وكيل التعليم بالوادى الجديد أن هذا التدريب يأتي من أجل إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تقديم الخدمات والتعامل مع أفراد المجتمع الذين يعانون من ضعف السمع أو صمم، وتسهيل التواصل معهم.

وفي سياق آخر، تم تكريم مجموعة من طلاب التربية السمعية المشاركين في برنامج التدريب المبدع الصغير (حساب الأصابع)، والذي يعتمد على استخدام لغة الإشارة لإجراء العمليات الحسابية. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز المهارات العقلية واللغوية لدى الطلاب ذوي صعوبات السمع وتطوير قدراتهم في حل المسائل الرياضية والحسابية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعليم الخاص وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الوادى الجديد. وتعكس هذه المبادرة التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة لجميع الطلاب، بغض النظر عن قدراتهم الخاصة.

ختام فعاليات الحقيبة التدريبية للغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

ختام فعاليات الحقيبة التدريبية للغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

ختام فعاليات الحقيبة التدريبية للغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

ختام فعاليات الحقيبة التدريبية للغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

ختام فعاليات الحقيبة التدريبية للغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

ختام فعاليات الحقيبة التدريبية للغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

ختام فعاليات الحقيبة التدريبية للغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

ختام فعاليات الحقيبة التدريبية للغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

ختام فعاليات الحقيبة التدريبية للغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

ختام فعاليات الحقيبة التدريبية للغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

ختام فعاليات الحقيبة التدريبية للغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

ختام فعاليات الحقيبة التدريبية للغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

ختام فعاليات الحقيبة التدريبية للغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

ختام فعاليات الحقيبة التدريبية للغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

ختام فعاليات الحقيبة التدريبية للغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

ختام فعاليات الحقيبة التدريبية للغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

ختام فعاليات الحقيبة التدريبية للغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

ختام فعاليات الحقيبة التدريبية للغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

ختام فعاليات الحقيبة التدريبية للغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية