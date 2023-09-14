الأسباب الشائعة وراء الصداع.. التوتر أبرزها

تحدثت طبيبة الأعصاب عايدة رايسوفا عن سبب شائع للصداع مثل التوتر وكيفية التخلص منه، وفي كثير من الأحيان نبحث عن سبب الصداع في أماكن أخرى غير مكانه الفعلي. أحد الأسباب الأكثر شيوعًا هو الإجهاد.

يتميز هذا النوع من الصداع بشدته المعتدلة مع الحفاظ على الأداء (على عكس الصداع النصفي)، ويكون الألم دائمًا ثنائيًا تقريبًا. طبيعة الألم ضاغطة أو ضاغطة، كما لو تم وضع طوق عليك. يقول الأخصائي إن مثل هذا الصداع يمكن أن يستمر من 30 دقيقة إلى عدة أيام.

في معظم الحالات، لا يحدث الغثيان والقيء مع صداع التوتر، ويمكن لأي شخص، على الرغم من الشعور بالتوعك، الاستمرار في العمل وحل المشكلات المختلفة.

كل من الإجهاد العاطفي والعوامل العضلية يمكن أن تثير مثل هذا الصداع على سبيل المثال، التوتر المفرط في عضلات الرأس والرقبة.

يحدث إرهاق العضلات بسبب الأحمال الثابتة الطويلة جدًا (على سبيل المثال، عمل الشخص على جهاز كمبيوتر لفترة طويلة)، ويمكن أن يكون سبب تشنج العضلات أيضًا صريف الأسنان (الإجهاد الزائد لعضلات المضغ)، ونتيجة لذلك تعاني العضلات الصدغية أيضًا.

بسبب ضعف الرؤية، يمكن للشخص أيضًا أن يجهد كثيرًا من خلال التحديق، مما يؤدي في النهاية إلى إجهاد عضلات الرأس بأكملها.

لا يجب أن تتحمل الصداع، حتى لو بدا لك أنه ليس قويًا جدًا ومحتملًا تمامًا. إذا كان الصداع يزعجك بانتظام، فتأكد من استشارة طبيب الأعصاب.