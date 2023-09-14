تعليم الوادى الجديد غلق باب الإلتحاق بالبرنامج التدريبى لتدريس الرياضيات باللغة الانجليزية

تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد عن إغلاق باب التقدم للإلتحاق بالبرنامج التدريبي لتدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية (math).

وقد قدّم الراغبون في الالتحاق بالبرنامج طلبات التوجيه بلغات الرياضيات إلى المديرية في الفترة من 6 سبتمبر الحالي وحتى اليوم 14 سبتمبر الجاري.

وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات معلمي الرياضيات في المدارس اللغوية والعامة، وتعزيز قدرتهم على تدريس المادة باللغة الإنجليزية، وتحسين صياغة المصطلحات الرياضية بالطريقة الصحيحة.

تأتي هذه المبادرة في إطار التنسيق والتعاون بين توجيه عام الرياضيات وتوجيه اللغات بالمديرية، وإدارة التدريب. ويعد هذا البرنامج فرصة قيمة لتحسين مستويات التعليم والتدريس في مجال الرياضيات في المديرية.

تهدف هذه المبادرة إلى استثمار الكوادر التعليمية المتواجدة في المديرية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتأهيل الطلاب في تخصص الرياضيات وتعزيز تفوقهم.

ويُعَدُّ هذا البرنامج التدريبي فرصة تعليمية هامة للمعلمين في تحسين مستوى تدريسهم وتأهيلهم لتعليم الرياضيات باللغة الإنجليزية، وهو ما سيسهم في تحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى الطلاب.

تفاصيل البرنامج التدريبي

البرنامج التدريبي يستهدف معلمي الرياضيات في المدارس اللغوية والعامة.

يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المعلمين في تدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية وتحسين صياغة المصطلحات الرياضية.

تم تقديم طلبات التوجيه بلغات الرياضيات في الفترة من 6 سبتمبر وحتى 14 سبتمبر الحالي.

الإعلان عن إغلاق باب التقديم للبرنامج.

تنسيق وتعاون بين توجيه عام الرياضيات وتوجيه اللغات بالمديرية وإدارة التدريب.

سيساهم البرنامج في تطوير قدرات المعلمين وإعدادهم لتدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية بشكل متقن، مما سيساهم في تحسين جودة التعليم في المديرية وارتقاء مستوى الطلاب في هذا التخصص المهم.