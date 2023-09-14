في إطار التوجيهات الواردة من اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والتعليمات الصادرة من المهندس عمر سيف النصر، رئيس الإدارة المركزية للري بأسيوط، قامت الجهات المعنية بمتابعة وتنفيذ أعمال تطهير مخرات السيول في الحوطة الشرقية بمدينة ديروط.

تم تنفيذ هذه الأعمال وفقًا لتوجيهات محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، بالتنسيق مع الدكتور حسام عبد الناصر يوسف، نائب رئيس المركز، وحسام الدين خديوى مندى، نائب رئيس المركز، وبحضور المهندس خلف علي عابد، رئيس الوحدة المحلية بالحوطة.

تهدف هذه الأعمال إلى تنظيف مخرات السيول في الحوطة الشرقية بديروط، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هندسة ري شرق ديروط، وذلك لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من الأمطار الغزيرة والسيول التي قد تحدث خلال هذه الفترة.

تأتي هذه الأعمال في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحسين البنية التحتية والحفاظ على سلامة المواطنين. ومن المتوقع أن تكون هذه الأعمال مكملة للجهود الأخرى المبذولة في ترقية البنية التحتية في المدينة وتطويرها بما يلبي احتياجات السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار الإلتزام القوي بتحسين البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، وتعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جودة حياتهم.

تطهير مخرات السيول بالحوطا الشرقية ديروط

تطهير مخرات السيول بالحوطا الشرقية ديروط

تطهير مخرات السيول بالحوطا الشرقية ديروط

تطهير مخرات السيول بالحوطا الشرقية ديروط