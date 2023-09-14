القبض على مسؤول محطة وقود قبل تصرفه في 1463 لتر بنزين

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة في ضبط مسؤول محطة وقود، لقيامه بالتصرف في 1463 لتر بنزين بالسوق السوداء.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول محطة وقود، كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة؛ لقيامه بالتصرف في 1463 لتر بنزين (92) من محطة الوقود محل عمله.

وبمواجهة المُتهم اعترف بقيامه ببيع الكمية المذكورة بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.