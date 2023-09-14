تفاصيل رحلة الزمالك إلى تنزانيا وصرف جزء من مستحقات اللاعبين

وصل فى الحادية عشرة صباح اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمه التنزانية دار السلام بعد رحله شاقه لمدة سبع ساعات، حيث تجمع اللاعبون فى مطار القاهرة فى الواحدة والنصف صباحا وأقلعت الطائرة متوجهه أولا إلى أديس أبابا في اثيوبيا ومكثت ترانزيت لمدة ساعتين بعدها استقلت البعثة طائرة أخري أقلعت إلى دار السلام حيث يواجه الزمالك فريق أرتا سولار الجيبوتي باستاد عزام فى الرابعه عصر بعد غد السبت فى ذهاب دور الـ٣٢ لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفور الوصول إلى فندق الإقامه سيتناول اللاعبون طعام الإفطار ثم يخلدون للراحة لمدة ست ساعات حيث سيكون التجمع على طعام الغذاء فى الخامسة بعدها سيلقى الكولومبى أوسوريو المدير الفنى محاضرة ثم يؤدي الفريق أول تدريباته فى السابعة مساء اليوم.

وأكد المدير الفني للاعبين على أهمية المباراة وعدم الاستهتار بالمنافس وحسم التأهل من لقاء الذهاب وأنه لامجال للاستهتار مشيرا إلى أنه لن يغير طريقة الأداء التى أنهى بها الموسم وأنه درس كل كبيرة وصغيرة عن أرتا سولار من خلال الحصول على تسجيل مباراة المنافس أمام بطل الصومال مشيرا إلى أن ملعب النجيل الصناعي لن يعوق الفريق ولن يكون عامل سلبى خصوصا أن اللاعبين أدوا تدريبات قبل السفر على ملعب زد الصناعى.

صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك

من ناحيته أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة أن لاعبي الزمالك حصلوا على جزء من مستحقاتهم الماليه قبل السفر وهناك وعد من اللجنة الثلاثية برئاسه الدكتور عماد البناني بصرف المتبقى لهم خلال الفتره المقبلة.

وأشار إلى أن فترة الإعداد كانت جيدة واستفاد منها لاعبو الفريق من خلال اللقاءين الوديين أمام السكه الحديد وسيراميكا كليوباترا مؤكدا أن الخسارة فى اللقاء الثاني ليست مقياس لأن المباريات الودية هى للتجربة ومعرفة الأخطاء وتفاديها قبل المواجهات الرسمية وأنه يثق فى جميع اللاعبين بأنهم قادرون على تحقيق الفوز وحسم التأهل من دار السلام.

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