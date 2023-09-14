تشييع جثامين المصريين ضحايا إعصار دانيال في ليبيا| فيديو

مشاهد تدمي القلوب من جنازة جماعية لأكثر من 75 جثمانًا من خيرة شباب قرى الشريف بمحافظة بني سويف، الذي لقوا مصرعهم في إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية.

تشييع جثامين المصريين ضحايا إعصار دانيال

وهذا الأب الكهل المصري يتأمل وهو مفجوعا صور نجله المخزنة عبر هاتفه المحول ويبكي بحرقة، ذهب نجله إلى ليبيا لكسب لقمة العيش فأعاده له إعصار دانيال جثة هامدة، رفقة ثلاثة شبان آخرين من الأسرة نفسها.

ويقول الأب المكلوم: آخر مرة كلمني قال لي أنه سيأتي بعد 20 يومًا، وكان لسه مكلم أخوه يوم الخميس الماضي، وقال له إنه اشترى ملابس للأولاد وسأنزل، معقبًا: أهو جاب لبس لنفسه ونزل مكفن.

حال هذا الأب كغيره من عائلات مصرية عدة، فجعوا بأحبائهم هنا في الشريف بمحافظة بني سويف جنوب مصر.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.