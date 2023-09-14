محافظ بني سويف يتابع  إجراءات إعادة ضحايا إعصار دانيال

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار متابعة مستجدات وتداعيات إعصار دانيال الذي تعرضت له ليبيا يوم الاثنين الماضي ونجم عنه خسائر مادية وبشرية جسيمة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من الضحايا من أبناء محافظة بني سويف وفقد البعض منهم.

حيث أشار المحافظ إلى متابعته مع الوزارات والجهات المعنية والتي تقوم حالياً بالتنسيق التام للتعرف على حجم وتأثير الكارثة الإنسانية على أبناء الشعب المصري المتواجدين في ليبيا ، لتحرى الدقة والتأكد من أسماء وبيانات وأعداد المضارين من الكارثة سواء من استشهدوا أو المفقودين لافتا إلى التواصل مع وزارة الهجرة المصرية ، التي تشارك بدور كبير في الجانب الدبلوماسي ،وبالتعاون والتنسيق مع باقي مؤسسات ووزارات الدولة المصرية ،في إجراءات إجلاء ونقل المتوفين والمصابين وعودتهم إلى أرض الوطن وذويهم.

كما نوه المحافظ عن قيام وزارة الهجرة بإتاحة رقم (01222826111 )خاص بغرفة عمليات الوزارة على تطبيق الواتس آب ، بجانب موقع الوزارة على شبكة الإنترنت ، ليتمكن خلاله أهالي وأسر الضحايا والمفقودين من الإعلان والإبلاغ عن أبنائهم وذويهم سواء المتوفين أو من هم في عددا المفقودين، وذلك ليتسنى تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية للمساعدة في إجراءات البحث عن المفقودين لتحديد الأعداد الحقيقة وتفاصيل نقل جثامين الضحايا.