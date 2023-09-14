تجهيزات مستشفي القناطر الخيرية المركزي تسير بخطي سريعة

بناءاً علي اللجنة المشكلة من ِقِبل الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية للقيام علي تجهيز مستشفي القناطر الخيرية المركزي قام فريق من مهندسي التجهيزات الطبية بالوزارة اليوم بزيارة مستشفي القناطر الخيرية المركزي لمتابعة آخر تطورات الفرش والأجهزة الطبية؛ استعدادا لبدء التشغيل في القريب العاجل.، وكان باستقبالهم الدكتور سيد النحاس مدير المستشفي.

ومن جانب آخر تم تدريب أقسام التمريض المختلفة من قِبل فريق مكافحة العدوي علي أساليب مكافحة العدوي داخل الأقسام المختلفة طبقا لمعايير الإعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR

جدير بالذكر أن المستشفي قد دخلت خطة الدولة لتطوير المستشفيات لتقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة لأبناء المحافظة؛ هذا وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمستشفي ٤٨٥ مليون جنيه ، وتتكون من ٨ غرف عمليات ، وغرفتين مناظير ، و٣١ سرير عناية مركزة ، بالإضافة إلي ٣٤ حضانة للأطفال، كما تحتوي المستشفي علي عدد ٣٨ جهاز للغسيل الكلوي ، ويبلغ عدد الأسرة ٢٢٠ سرير بالإضافة إلي أقسام المعامل والأشعة وبنك الدم والطواريء والعلاج الطبيعي.

تأتي خطة تطوير المستشفي برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية .