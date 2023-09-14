محمد منصور: منطقة غرب القاهرة تحقق توازن التنمية

أكد محمد منصور، رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتنمية العقارية، ارتفاع حجم الإقبال من كبريات الشركات العقارية للاستثمار فى منطقة غرب القاهرة، وخاصة فى ضوء التنمية الشاملة التى تشهدها المنطقة ضمن خطة الدولة لتكون عاصمة سياحية لمصر، لافتاً إلى أن هناك العديد من العوامل التى تدعم هذا الإقبال.

وأضاف أن هذه العوامل تتضمن وجود فرص استثمارية واعدة للشركات العقارية تتيح تقديم منتج عقارى مميز وبأسعار مناسبة، كما أن وجود المتحف الكبير ومطار سفنكس عوامل تدعم ارتفاع إقبال العملاء الأجانب والسائحين على شراء عقارات أو تأجيرها فى هذه المنطقة، وهو ما يوفر عائداً استثمارياً لمالك الوحدة.

وأشار إلى أن بالفعل هناك عدداً كبيراً من الشركات العقارية التى تتجه لأول مرة للاستثمار فى منطقة غرب القاهرة، أو شركات لديها مشروعات فى الغرب وتتوسع بمشروعات جديدة، مما يعكس جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، موضحاً أن وجود مشروعات خدمية تعليمية وطبية وترفيهية فى الغرب يعزز توجه العملاء إليها.

وتابع أن منطقة غرب القاهرة يوجد بها العديد من المدن الجديدة والأنشطة الاستثمارية المتنوعة ما بين العقارى والسياحى والصناعى، وهو ما يحقق التكامل فى هذه المدن بين فرص العمل والسكن، بالإضافة إلى أن وجود مشروعات سكنية ضخمة ومتكاملة تنفذها الدولة بنظام الشراكة مع مطورين عقاريين فى غرب القاهرة يعتبر نقطة جذب قوية لتنفيذ مشروعات متنوعة فى هذه المدن.