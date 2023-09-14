أزمات الزمالك عرض مستمر.. زيزو وفتوح حلقة جديدة في مسلسل المستحقات المتأخرة

تغيّب أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفارس الأبيض التي غادرت إلى تنزانيا لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأكد نادي الزمالك أن غياب الثنائي عن بعثة الفريق جاء بسبب تعرضهما للإصابة أثناء التواجد في معسكر منتخب مصر لمباراة تونس الودية، والتي انتهت بفوز نسور قرطاج بثلاثية مقابل هدف.

جاءت قائمة الزمالك لمباراة أرتا سولار كالآتي:

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبدالشافي - حاتم سكر.

الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد عبدالرحيم " إيشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي

سبب غياب زيزو وفتوح عن بعثة الزمالك:

أكدت مصادر أن غياب فتوح وزيزو لم يكن بسبب الإصابة، كما أعلن نادي الزمالك، وإنما جاء بسبب عدم حصولهما على مستحقاتهما المالية المتأخرة، ليعلن الثنائي التمرد على النادي ورفض المشاركة مع الفريق.

وتسببت الأزمة المالية التي يعيشها نادي الزمالك في اضطراب الأوضاع داخل أروقة الفريق الأول، خصوصًا في ظل عدم القدرة على سداد مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية خلال الفترة الأخيرة.

ويظهر مسؤولو نادي الزمالك تكاتفًا كبيرًا من أجل مساعدة الفارس الأبيض على تخطي هذه العقبة الحالية بسبب المديونيات والمستحقات والقضايا التي تسببت في إيقاف القيد للقلعة البيضاء.

ولعل أزمة زيزو وفتوح بسبب المستحقات لم تكن الأولى في الزمالك، حيث سبق أن شهدت الفترة الأخيرة أزمة أخرى بسبب تأخر الإدارة في صرف راتب المدير الفني كارلوس أوسوريو.

كما تسببت الأزمة المالية وتأخر النادي في دفع المديونيات الخارجية للاعبين السابقين في حرمان الفريق الأبيض من قيد اللاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وحرمت الأزمة المالية الزمالك من إبرام صفقات جديدة خلال الصيف الجاري، وجعلته يخوض البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية" في السعودية دون تدعيمات ليودع مبكرًا من الدور الأول.

ويحتاج الزمالك لسداد مبلغ 1.5 مليون دولار إلى نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بعد حصول الأخير على حكم ضد النادي في قضية اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا".

وكان عمرو أدهم، عضو لجنة إدارة نادي الزمالك السابق، صرح بأن الإدارة البيضاء واجهت أزمة ديون طاحنة ومطالبات بنحو 17 مليون دولار يجب على الزمالك دفعها لكثير من الجهات.

يذكر أن حسين لبيب، رئيس الزمالك السابق، قال في تصريحات سابقة، إن هناك ديونًا أخرى لنادي الزمالك بعضها لصالح هيئات الدولة، تخطت المليار جنيه، جزء كبير منها لصالح الضرائب.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة أزمات جديدة داخل جدران القلعة البيضاء بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي.