الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

آخر يوم.. خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية

تسجيل الرغبات
تسجيل الرغبات

تنسيق الدبلومات الفنية.. يبحث العديد من طلاب الثانوية الفنية عبر محرك البحث"جوجل"، عن خطوات تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني وذلك بالتزامن مع غلق باب التسجيل اليوم الخميس، وهو اليوم الأخير، استعدادًا لظهور النتيجة بعدما انطلق يوم 4 سبتمبر الجاري.

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تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. آخر موعد للتسجيل الإلكتروني عبر موقع التنسيق

الشهادات الفنية 

ويتضمن الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتين بعد الثانوية" عام 2023، وذلك وفقًا للجدول الزمنى المعلن لأعمال مرحلة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني: 

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية التسجيل من خلال الرابط 

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx

كتابة رقم الجلوس المسجل في الشهادة الحاصل عليها

تحديد نوع المؤهل صناعي أو زراعي أو تجاري

تحديد نظام الدراسة سواء ثلاث سنوات أو خمس سنوات

كتابة الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح

الضغط على مفتاح "نعم" وتأكيد صحة البيانات المسجلة عبر الموقع

يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة.

يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها.

طباعة الرغبات حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

الاحتفاظ بالرقم السري لتعديل الرغبات قبل غلق الموقع.

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