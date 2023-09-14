«هورايزون للتنمية العقارية» تستثمر 36 مليار جنيه فى بناء «سعادة»

الشركة فتحت الحجز لأول مشاريعها.. فى القاهرة الجديدة

أعلنت شركة «هورايزون مصر للتنمية العمرانية»، عن فتح باب الحجز فى أولى مشروعاتها العقارية فى مصر «سعادة»، بالقاهرة الجديدة خلال شهر سبتمبر الجارى.

وتنظر الشركة لهذا المشروع بإعتباره نقطة تحول هامة فى مفهوم الإسكان الفاخر والراقى بمصر والعالم، لامتلاكه كل مقومات النجاح من حيث الرؤية والموقع الفريد والاستثمارات الضخمة والطرز المعمارية المبهرة التى ستدخل مصر لأول مرة.

وبهذا الخصوص قال محمد توفيق العضو المنتدب لشركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية «إننا حرصنا على أن تكون الانطلاقة الأولى لـ هورايزون فى السوق المصرى بشكل متفرد ومبتكر، يعكس رؤية مجلس إدارة الشركة تجاه السوق المصرى وحبه الشديد لمصر، لذلك تم اختيار اسم المشروع «سعادة» ليجسد هذه الرؤية وأن يكون مصدرا للبهجة والراحة ونقطة جذب لكل من يبحث عن السعادة فى سكن المستقبل.

وأشار توفيق إلى أن التطور الهائل الذى يشهده سوق العقارات المصرى، والجهود الكبيرة الذى تبذله الحكومة لدعم وتهيئة مناخ الاستثمار، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة، بالإضافة إلى الفرص الواعدة بالسوق العقارى، كانت حافزا كبيرا لضخ هذه الاستثمارات واطلاق أول مشروعات الشركة بمصر، موضحا أن مصر من أهم الأسواق بالمنطقة بعد أن باتت مصدر جذب للكثير من كبرى الشركات العقارية العربية والعالمية.

وأوضح أن المشروع، يقع على مساحة 370 فدانا باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 36 مليار جنيه، على أن يتم تنفيذه خلال 4 إلى 5 سنوات، مشيرا إلى أن المشروع يقع فى موقع إستراتيجى متميز بالقاهرة الجدديدة، على طريق السويس وعلى بعد 7 دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة، و5 دقائق من مطار القاهرة ودقيقة واحدة من الطريق الدائرى، موضحا أن «سعادة» يضم 1300 فيلا بطرازات وتصميمات فريدة، تحيطها بحيرات وشواطئ صناعية ومساحات خضراء شاسعة.

وقال العضو المنتدب لشركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية إن النسبة البنائية ستكون على مساحة 11% فقط من إجمالى مساحة المشروع، فى حين أن المسموح فى مشروعات الإسكان، هو البناء على 20% من المساحة، وذلك لإتاحة مساحات خضراء شاسعة وبحيرات صناعية متنوعة وجراجات، وبحيرات صناعية «لاجونز» متنوعة، لمنح العملاء أجواء من الهدوء والراحة لتتماشى مع شعار ورؤية الشركة فى بناء سكن عصرى متميز يمنح السعادة لقاطنيه.

وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع واحدة من أهم شركات المقاولات السعودية وهى شركة عبدالله المسحل، والتى تملك خبرات وسابقة أعمال متميزة فى قطاع المقاولات.

وأضاف بقوله « نعمل على تقديم مشروع يمتاز بتكامل الخدمات، من خلال إقامة عدد 2 فندق خمس نجوم بطاقة استيعابية 200 غرفة، على أن يتم إسنادهما لواحدة من كبريات شركات إدارة الفنادق العالمية، كما يضم المشروع 250 وحدة فندقية، ومدرسة دولية ونادى على الطراز العالمى، وكلاب هاوس جارى التفاوض مع واحدة من كبرىات الشركات العالمية لتولى إدارته، بالإضافة إلى مول تجارى يضم علامات تجارية تدخل السوق المصرى لأول مرة.

وأشار توفيق إلى أن المرحلة الأولى المقرر بدء الحجز بها تضم 282 فيلا، حيث تم الإعلان عن فتح باب الحجز بعد بدء إتمام عمليات البناء، فى ظل ما تتمتع به الشركة من إستراتيجية خاصة فى تنفيذ مشروعاتها، تعكس مصداقيتها وملاءتها المالية القوية، والدقة فى مواعيد التسليم للعملاء.