الكشف علي 870 مواطن في قافلة طبية باولاد نجم بهجورة بنجع حمادي

نظمت مديرية الصحة بقنا لقافلة طبية مجانية بقرية أولاد نجم بنجع حمادي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وبنك الشفاء وجامعة جنوب الوادى بقنا، القافلة جرى تنظيمها على مدار يومين متتاليين بداية من امس الاربعاء وحتى اليوم الخميس. يأتى ذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة .

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء اشرف الداودى بالتعاون الدائم والفعال مع منظمى القوافل الطبية العلاجية المجانية سواء مديرية الصحة او جامعة جنوب الوادى او منظمات المجتمع المدنى بتذليل جميع العقبات والمعوقات التى تحول تنفيذ مهام تنفيذ القافلة .

من جانبة أوضح اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، أن القافلة نجحت فى اليوم الاول لها بتوقيع الكشف الطبى على عدد 870 مواطن بقرية اولاد نجم بهجورة، مضيفاً ان القافلة تضم 7 تخصصات طبية.

واشار انور إلى أن هذه القافلة تواصل عملها لليوم الثانى على التوالى، وذلك إنطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .