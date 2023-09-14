حملات تموينية علي الاسواق بالقليوبية

شنت الاجهزة التنفيذية حملات تفتشيه ومراقبة الاسواق للاطمئنان علي الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الاسعار واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين برئاسة عيد عبدالله ابوزيد وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية بضرورة تشديد الرقابه علي الاسواق و الانشطة المختلفه تشكلت حمله لادارة التجارة الداخلية بالمديرية بصحبة ادارة الرقابه و المتابعه بالمحافظة.

واسفرت جهود الحملة المقامة عن ضبط مخزن طرشي بمركز القناطر الخيريه " باسوس "بحوزته سلع مجهولة المصدر وهي عباره عن طن ملح اكسترا و ١٥ طن مخلل مشكل

وضبط مصنع حلويات المولد في باسوس لحيازته سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ علي

طن سكر مجهول المصدر

ومحضر جنح ضد /محل بقاله في عزبة رستم باسوس لتجميع سلع تموينيه وتم التحفظ عليها وهي:-

١٢٠ زجاجة زيت تمويني

ومحضر جنح ضد محل بقاله لبيعه سجائر ازيد من السعر

وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.