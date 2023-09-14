ي إطار استعدادت محافظة الوادي الجديد لافتتاح المدرسة الرسمية الدولية (IPS) تعمل المدرسة على الانتهاء من التجهيزات ووضع اللمسات الأخيرة تحت إشراف اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وذلك استعدادًا لافتتاحها هذا العام كأول مدرسة رسمية دولية بالمحافظة.

تعكس أسوار المدرسة الدولية أجواء استقبالية رائعة حيث تم تزيينها برسومات متميزة لاستقبال الطلاب الجدد. شاركت معلمات مدرسة الخارجة الثانوية الفنية بنات في هذه الجهود بتعاون مع الإدارة التعليمية بالخارجة.

ومن جانبه، يستمر اللواء الزملوط في تقديم الدعم لأولياء أمور الطلاب من خلال تخفيض المصروفات الدراسية للمدرسة الرسمية الدولية. يتم قبول طلبات التقديم والاستفادة من هذه المبادرة حتى يوم 150 سبتمبر 2023.

وفي إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المدرسة الرسمية الدولية، تستمر أعمال تجهيز الفناء والملعب واللاندسكيب، بالإضافة إلى استكمال تجهيز الفصول الدراسية والقاعات بالآثاث اللازم لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.

باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال (fs1 - fs2) والصف الأول الابتدائي مازال مفتوحًا وبدعم من المحافظة. يتراوح التخفيض في رسوم المصروفات الدراسية بين 25% و50%. يُمكن لأولياء الأمور التقديم من خلال الرابط التالي:

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تأتي هذه الجهود في إطار التطلعات الكبيرة لمحافظة الوادي الجديد لتطوير وتحسين البنية التعليمية في المحافظة وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب. يُتوقع أن تكون مدرسة الوادي الجديد الدولية (IPS) محورًا مهمًا في تحقيق هذه الأهداف وتعزيز مكانة المحافظة في المجال التعليمي.

محافظة الوادي الجديد تستعد لافتتاح المدرسة الرسمية الدولية (IPS) هذا العام

محافظة الوادي الجديد تستعد لافتتاح المدرسة الرسمية الدولية (IPS) هذا العام

محافظة الوادي الجديد تستعد لافتتاح المدرسة الرسمية الدولية (IPS) هذا العام