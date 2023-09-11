محافظ الشرقية يُكرم أوائل شهادات الثانوية العامة والفنية والأزهرية والإعدادية

والتعليم المزدوج وذوي الهمم..

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 86 طالب وطالبة من أوائل شهادات "الثانوية العامة والأزهرية - الدبلومات الفنية والتعليم المزدوج – ذوي الهمم - الإعدادية العامة والأزهرية"، بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير تحفيزاً لهم على مواصلة التفوق في المراحل التعليمية المختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركته بإحتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية للعام الدراسي 2022 - 2023 والتي أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالشرقية بقصر ثقافة الزقازيق.

حضر الإحتفالية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمستشار العسكري للمحافظة، والمهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور سيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية، ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم، وعدد من مديري الإدارات التعليمية والطلبة المتفوقين وأسرهم وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بدأت الإحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للطالب عبد الرحمن محمد يوسف المقيد بالصف الثاني الإعدادي بمعهد عمرو بن العاص بالعاشر من رمضان، ثم كلمه لمحافظ الشرقية أعرب خلالها عن سعادته لتواجده وسط أبنائه المتفوقين والمتفوقات في الشهادات العامة والأزهرية وذوي الهمم للاحتفال بهم وتكريمهم تقديراً لما قدموه خلال فترة دراستهم وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة ، مشيداً بدور الأسرة في رعاية أبنائها والإهتمام بهم وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات متمنياً لهم التفوق في المراحل الدراسية المقبلة.

أكد محافظ الشرقية أهمية الاستفادة من فرص الإنفتاح الثقافي والإجتماعي والإنساني التي توفرها الحياة الجامعية وتساهم في بناء الشخصية المنتجة والمبدعة والمستنيرة ومواصلة تسخير كل ما الدينا من إمكانيات للنهوض بالتعليم وكافة مجالات الحياة الأخرى ، مؤكداً ضرورة العمل على تطوير منظومة التعليم والمقررات الدراسية طبقاً لإحتياجات سوق العمل ولنواكب دول العالم في التطور والتحديث المستمر.

أشاد المحافظ بتفوق الطلاب من ذوي الهمم وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوي الجمهورية في الشهادة "الثانوية العامة والأزهرية" وتغلبهم بالإرادة والعزيمة على الصعاب التي واجهتهم خلال فترة الدراسة.

ومن جانبه قدم محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، الشكر لمحافظ الشرقية لمشاركته إحتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية، ليؤكد أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بالتعليم وتسعي جاهدة للنهوض بالعملية التعليمية وتكريم المتفوقين لحثهم على الإستمرار في التفوق في المراحل الدراسية المقبلة ، مقدماً التهنئة لمحافظ الشرقية وأبناء المحافظة بمناسبة إحتفالاتهم بالعيد القومي وللمعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بمناسبة الإحتفال بعيد العلم.

بينما أوضح الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية، أهمية التعليم الأزهري فمقرراته الدراسية متنوعة وترقى بالنفس قبل البدن فهي ليست ثقيلة على الأذهان تجمع بين المواد العلمية والشرعية معرباً عن سعادته بتكريم المحافظ لعدد كبير أبنائنا المتفوقين علمياً وحفظة القرآن الكريم ليمثل حافزاً لهم على الإستمرار في التفوق والنجاح.

وعلى هامش الإحتفالية كرم محافظ الشرقية وكيل أول وزارة التربية والتعليم، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، بمنحهما شعار المحافظة تقديراً لأدائهما المتميز وحسن الإشراف على العملية التعليمية وحصد أبنائنا الطلاب لمراكز متقدمة على مستوي الجمهورية والمحافظة.

وفي نهاية الاحتفالية أعرب المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الشرقية ودعوته لهم لحضور احتفالية المحافظة بتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية ليمثل لهم دافعاً نحو تحقيق المزيد من التفوق والنجاح، كما قاموا بالتقاط صور تذكارية مع المحافظ مقدمين الشكر والتقدير له ولجميع القائمين على التعليم العام والفني والأزهري.