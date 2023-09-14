الزقازيق تحقق نتائج متميزة بأسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان

حققت جامعة الزقازيق نتائج متميزة بأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان تحت شعار " الجمهورية الجديدة - حلم وطن "، الذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، و الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ويشارك فيه طلاب ٤٥ جامعة حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد عليا، بواقع ٣٥٠٠ طالبا وطالبة.

وحصدت الجامعة العديد من الميداليات والجوائز والتى جاءت كالتالى: عمر ناصر أحمد علي مركز ثالث إنشاد، رحمة مجدي يسن عبدالعال مركز ثاني شطرنج، أسماء محمد عبدالمنعم حسن مركز ثاني شطرنج خاطف، معاذ عامر إبراهيم أحمد مركز ثالث تنس طاولة، فريدة أحمد السيد عمرو ثالث تنس طاولة، حسين أيمن حسين حسن مركز ثالث تنس طاولة، محمد وليد مصطفي أحمد مركز أول وثب طويل، إسلام محمد محمد محمد عثمان مركز ثاني ١٠٠ م عدو، ليلي صلاح محمد المندوة مركز ثاني رمي رمح.

يشار إلى أن جامعة الزقازيق شاركت بوفد مكون من ٣٨ ما بين مشرفا وطالبا، بواقع ٢٥ طالبا وطالبة فى الأنشطة ( الثقافية - الرياضية - الاجتماعية )، تحت إشراف الدكتور أحمد شاكر حسين رئيس الوفد، ومحمد متولى مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة.