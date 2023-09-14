الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

جامعة بنها تشارك فى برنامج المرأة تقود للتنفيذيات بالأكاديمية الوطنية للتدريب

صورة
صورة

شاركت جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس الجامعة فى فعاليات تدريب الدفعة الأولى لـ 3 محافظات ببرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وضم وفد الجامعة كل من الدكتورة هبة عكاشة أستاذ مساعد بقسم طباعة المنسوجات ، والدكتورة مروة ياسين مدرس بقسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية ، والدكتورة نرمين أبو الخير مدير عام الشئون الإدارية بالجامعة ، والأستاذة انچى يوسف مدير إدارة خدمة المواطنين بمكتب رئيس الجامعة
واكد " الجيزاوى " على أهمية البرنامج الذي يهدف بشكل رئيسي للاستثمار في قدرات المرأة المصرية عن طريق تطوير وتنمية مهاراتها مع منحها فرص حقيقية للمشاركة الفعالة في المجتمع.
وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، قد أعلنت عن بدء مرحلة جديدة من جهود "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" بانطلاق فعاليات تدريب الدفعة الأولى لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ببرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

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