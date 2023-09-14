الدوري السعودي.. ترتيب الهدافين قبل انطلاق الجولة السادسة اليوم

ساعات قليلة تفصلنا عن استئناف مسابقة الدوري السعودي، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، لتدب الروح من جديد في الملاعب السعودية بإقامة مباراتين من العيار الثقيل، عندما يلتقي اتحاد جدة مع الاخدود، والوحدة مع ضمك.

ومع الأسابيع الأولي للدوري السعودي يشتعل الصراع مبكرًا على تصدر قائمة الهدافين، وذلك بعد كوكبة النجوم التي استقطبتها الأندية خلال الميركاتو الصيفي.

ويتصدر مهاجمو فريق النصر السعودي صدارة ووصافة ترتيب الهدافين، حيث يعتلي رونالدو الترتيب برصيد 6 أهداف ويليه ساديو ماني أيضًا.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو (النصر) 6 أهداف.

2- عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة)، ساديو ماني (النصر) 5 أهداف

3- الكسندر ميتروفيتش، مالكوك، سالم الدوسري (الهلال)، فراس البريكان(الفتح) 4 أهداف.

4- إيجور كورنادو (اتحاد جدة)، فاشيون ساكالا (الفيحاء)، روبيرتو فيرمينو (أهلي جدة)، موسى ديمبيلي(الاتفاق)، فابيو مارتينيز(الخليج)، مراد باتنا(الفتح): 3 أهداف.

5- عبدالله العمار، أسان سيساي (ضمك)، عبد الله الحمدان (الهلال)، كريستيان تيو ( الفتح)، فرانك كيسييه، رياض محرز (أهلي جدة)، كريم بنزيما، رومارينيو (الاتحاد): هدفين.