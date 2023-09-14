فيفي محمد تغازل جمهورها بأغنية "ساعه المصلحه" على يوتيوب

بعد نجاح "أنا مجنونة"..

طرحت المطربة فيفي محمد أغنيتها الجديدة ساعه المصلحه ( ميت الف سلام ) على قناتها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والمنصات السمعية ومواقع التواصل الاجتماعي.

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أغنية ساعه المصلحه ( ميت الف سلام ) لفيفى محمد من كلمات محمد غباشى، توزيع زيزو المايسترو، صولوهات وليد سمارة.

وحققت فيفي محمد مؤخرًا نجاحًا كبيرًا بأغنيتها "أنا مجنونة" التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك بعدما روجت لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وتستعد فيفي محمد لإحياء حفلًا غنائيًا في أمريكا أكتوبر المقبل ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة من أغانيها.

وكانت كشفت المطربة فيفي محمد موقفها من خوض تجربة التمثيل قائلة فى تصريحات تلفزيونية إنه عرض عليها الكثير من السيناريوهات والفنية سواء سينمائية أو درامية، ولكن حال إقتناعها بأحد منها ستوافق على الفور، مضيفة أنها تتمنى أن تكون تجربة الدراما القصيرة التى لا تتعدى عن 8 حلقات.