محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلًا مدارس

افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، يرافقه أكرم الشافعى رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ، النائبة آمال رزق الله والنائب محمد طلبة، العميد وائل حمزة رئيس مجلس المدينة، اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية، المقدم عادل الجزار رئيس مباحث التموين، أحمد منصور مدير عام التموين، محمد السيد مدير الغرفة، معرض أهلًا مدراس 2023، تحت شعار مبادرة ”كلنا واحد” التابعة لوزارة الداخلية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيضات تتراوح من 20 : 30%، لرفع العبء عن كاهل المواطن، وذلك بمركز شباب الشيخ زايد.

جاء ذلك بحضور هيئة مكتب الغرفة التجارية جلال أبو الطاهر نائب أول، أسامة العدوي نائب ثان، سعيد شعيب سكرتير، وائل عبد العزيز أمين صندوق وأحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد.

ومن أعضاء مجلس الإدارة كل من آمال محمود إبراهيم، صابر همام، حاتم العدوي، كمال حمودة، أحمد موسي، محمد فايق، علي العدوي.

جاء ذلك بالتعاون التام بين الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية والأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية ومديرية أمن الإسماعيلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023 /2024.

وخلال الجولة تفقد محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة، أقسام المعرض.

خلال الجولة، حرص المحافظ ورئيس تجارية الإسماعيلية، على مراجعة الأسعار، وشددا على ضرورة الالتزام بالتخفيضات وعدم رفع الأسعار، وضمان توفير الكميات المطلوبة من المستلزمات المدرسية لتغطي كافة احتياجات المواطنين وعدم نفاذها.

جانب من الافتتاح

وأعطي محافظ الإسماعيلية تعليماته بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لها، ومراجعة الأسعار أولًا بأول، وضمان خلق منافسة بين العارضين والذي سينعكس بالإيجاب على المواطنين بتخفيض الأسعار.

من جانبه أكد أكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية، إنه وبحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتكليفاته يتم التنسيق بين الغرفة التجارية ومحافظة الإسماعيلية ومبادرة "كلنا واحد" للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط وملابس وأحذية وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات، لافتا إلي دور مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة والالتزام بها طوال أيام فترة إقامة المعرض.