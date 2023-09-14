الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2023

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023..  نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، تشهد تلك الكلمات بحثًا مكثفًا من قبل طلاب الثانوية العامة، والذين يرغبون معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القادمة.

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أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني (علمي)

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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. خطوات الاستعلام

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا 

اختيار تنسيق الثانوية العامة.

يجب اختيار نتائج المرحلة الثالثة.

اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

إدخال رقم الجلوس، والرقم السري.

يجب إدخال الطالب الرقم التأكيدي.

أخيرًا تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

تجدر الإشارة إلى أنه يعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وكانت أغلقت وزارة التعليم العالي باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بشكل نهائي يوم الثلاثاء الماضي.

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