98 جنيهًا للكيلو .. أسعار الدواجن اليوم الخميس 14 - 9 - 2023 بالبحيرة

ننشر أسعار الدواجن بالأسواق بمحافظة البحيرة اليوم الخميس الموافق 14 – 8 – 2023 ، وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين و التجار بأسواق المحافظة ، ووفقًا لآخر المستجدات اليومية التى تشهدها الأسعار داخل الأسواق من ارتفاع و انخفاض فى بعض الأنواع على مدار الأسبوع.

وعن الأسعار اليوم سجل كيلو الفراخ البيضاء متوسط سعر 68 جنيهًا للكيلو ، و البلدى تراوح ما بين 95 الى 98 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجل سعر الديوك الفلاحى متوسط سعر 65 جنيهًا ، بينما وصل سعر الفراخ الساسو متوسط سعر ما بين 105 إلى 110 جنيهًا للكيلو الواحد.

واستقر سعر الفراخ الأمهات 60 جنيهًا ، بينما وصلت الفراخ البلدى لـ 120 جنيهًا للكيلو الواحد.

فيما سجل البط المولر متوسط أسعار ما بين 85إلي 88جنيها للكيلو، والبط البلدي " السوداني " مابين 110 و120جنيه ،وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 120جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 140جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار الكبد و القوانص ، وهيكل كامل 60جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 150جنيها للكيلو ، وشاورما 150جنيها للكيلو ، كبد صافي 92جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 60 و70 جنيها للكيلو .

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