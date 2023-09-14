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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

98 جنيهًا للكيلو .. أسعار الدواجن اليوم الخميس 14 - 9 - 2023 بالبحيرة

تعبيرية
تعبيرية

ننشر أسعار الدواجن بالأسواق بمحافظة البحيرة اليوم الخميس الموافق 14 – 8 – 2023 ، وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين و التجار بأسواق المحافظة ، ووفقًا لآخر المستجدات اليومية التى تشهدها الأسعار داخل الأسواق من ارتفاع و انخفاض فى بعض الأنواع على مدار الأسبوع. 

وعن الأسعار اليوم سجل كيلو الفراخ البيضاء  متوسط سعر 68 جنيهًا للكيلو ، و البلدى تراوح ما بين 95 الى 98 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجل سعر الديوك الفلاحى متوسط سعر 65 جنيهًا ، بينما وصل سعر الفراخ الساسو متوسط سعر ما بين 105 إلى 110 جنيهًا للكيلو الواحد. 

واستقر سعر الفراخ الأمهات 60 جنيهًا ، بينما وصلت الفراخ البلدى لـ 120 جنيهًا للكيلو الواحد. 

فيما سجل البط المولر متوسط أسعار ما بين   85إلي 88جنيها للكيلو، والبط البلدي " السوداني " مابين 110 و120جنيه ،وبلغت  أسعارصدور الدواجن بالعظم 120جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 140جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار الكبد و القوانص ، وهيكل كامل 60جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 150جنيها للكيلو ، وشاورما 150جنيها للكيلو ، كبد صافي 92جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 60 و70 جنيها للكيلو .

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