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إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خلال ساعات
الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خلال ساعات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا خلال الساعات المقبلة. 

قواعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني للقبول بالجامعات

رابط التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني (الفرصة الأخيرة)

ويعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال ساعات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا للعام الدراسي الجديد 2023-2024. 

وأغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بشكل نهائي يوم الثلاثاء الماضي. 

وبدأ مكتب التنسيق في فرز النتائج وتوزيع طلاب الثانوية العامة المتقدمين في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات على الكليات والمعاهد استعدادًا لإعلان النتيجة. 

ومن المقرر أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل. 

واستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة. 

وتعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات كاملة للدورين الأول والثاني من الثانوية العامة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المُقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات عبر موقع التنسيق الإلكتروني. 

ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا). 

ولمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد يمكنك إدخال رقم الجلوس والرقم السري ثم الضغط على إظهار النتيجة.

وعقب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات يمكنك طباعة بطاقة الترشح للتقديم إلى الكلية أو المعهد. 

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الدور الأول والثاني التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، بعد ظهور النتيجة حسب القواعد المتبعة. 

ويفتح موقع التنسيق باب تقليل الاغتراب في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات للكليات المناظرة وغير المناظرة. 

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