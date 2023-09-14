سقط عليهما الجدار .. وفاة شخصين بقرية الخرطوم بالوادي الجديد

لقي شخصان مصرعهما نتيجة سقوط جدار عليهما في قرية الخرطوم، بمركز الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد. وفقًا للإخطار الأمني الوارد، من شرطة النجدة إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بانهيار جدار في منزل بقرية الخرطوم التابعة لمركز الخارجة.

تعود الحادثة إلى انهيار الجدار الذي أدى إلى وفاة مجدي س.، البالغ من العمر 16 عامًا، وهدير ح.، البالغة من العمر 16 عامًا أيضًا. تم نقل جثتي الضحيتين إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام تحت إشراف النيابة العامة.

وبالفعل تم تحرير محضر بالواقعة وأُرسل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة لتحديد أسباب الحادثة وفحص الملابسات المحيطة بها. يُذكر أن السلطات الأمنية والجهات المعنية تعمل جاهدة للتأكد من سلامة البنية التحتية في المنطقة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من حوادث مماثلة في المستقبل.

تعتبر حوادث الانهيارات البنائية من أهم القضايا التي يجب التركيز عليها بخصوص استقامة البنية التحتية في البلاد. وتعد السلامة والأمان أولوية قصوى في جميع المباني والتجهيزات العامة والخاصة. لذا، يتعين على الجهات المسؤولة تكثيف الجهود وزيادة الرقابة والتفتيش للحد من حوادث الانهيارات البنائية والحفاظ على سلامة المواطنين.

جدير بالذكر أنه يتعين أيضًا على المواطنين اتباع جميع إرشادات السلامة المناسبة والتبليغ عن أي عيوب أو تشققات في المباني أو الجدران القريبة من منازلهم أو أي مشكلات مشابهة للسلطات المعنية، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

مسؤولو السلامة والأمان يعملون جاهدين لمعرفة أسباب حادثة انهيار الجدار المأساوية هذه، وضمان أن تتم اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل.