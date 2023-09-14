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الخميس 14 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ضبط أعضاء في إحدى الحملات الانتخابية المزمع قيامها

بوابة الوفد الإلكترونية

نفى مصدر أمنى صحة ما يروجه أحد المواطنين من إدعاءات بضبط عدد من الأشخاص لعضويتهم فى حملته الإنتخابية المزمع قيامه بها.

 

 

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بشأن تغيب (طالب – مقيم بمحافظة سوهاج).

فقد تبين أنه بتاريخ 21/8/2023 توجه المتغيب للعمل بأحد محال الحلويات بمحافظة قنا دون علم أسرته ، وبتاريخ 2 الجارى قام بالعودة لمنزله وذلك عقب قيام أحد أصدقائه بإخباره بمضمون ما تم نشره ، ولم يقم أحد من أهليته بتحرير ثمة محاضر بغيابه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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