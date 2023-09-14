الداخلية تكشف حقيقة ضبط أعضاء في إحدى الحملات الانتخابية المزمع قيامها

نفى مصدر أمنى صحة ما يروجه أحد المواطنين من إدعاءات بضبط عدد من الأشخاص لعضويتهم فى حملته الإنتخابية المزمع قيامه بها.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بشأن تغيب (طالب – مقيم بمحافظة سوهاج).

فقد تبين أنه بتاريخ 21/8/2023 توجه المتغيب للعمل بأحد محال الحلويات بمحافظة قنا دون علم أسرته ، وبتاريخ 2 الجارى قام بالعودة لمنزله وذلك عقب قيام أحد أصدقائه بإخباره بمضمون ما تم نشره ، ولم يقم أحد من أهليته بتحرير ثمة محاضر بغيابه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.