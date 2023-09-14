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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حسام يوسف أفضل لاعب فى بطولة أفريقيا للطائرة

حسام يوسف
حسام يوسف

حصل حسام يوسف لاعب منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة على لقب أفضل لاعب فى بطولة أفريقيا التى حصلت مصر على لقبها على حساب الجزائر بنتيجة 3/1 على أرضها  ووسط جماهيرها .

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مصر تتوج ببطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة 2023

فيما حصل عبد الرحمن سعودى على لقب أفضل حائط صد و أحمد سعيد على لقب أفضل ضارب فى المنافسة .


و نجح منتخب رجال الطائرة فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديا مع الدخول فى فورمة المباريات، وهو اللقب التاسع في تاريخ الفراعنة .

تأهل منتخب الطائرة إلى النهائى بالفوز على الكاميرون بنتيجة 3 / 1 أول أمس الإثنين ، بينما تاهل منتخب الجزائر بالفوز على نظيره الليبى بنتيجة 3 / 2 .

ونجح منتخب الطائرة فى التأهل لنصف النهائى بعد الفوز على المغرب بنتيجة 3/0 مساء السبت فى دور الثمانية، بعد تحقيق الفوز على كينيا 3/0 فى دور الـ16 مساء الجمعة. 

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى

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