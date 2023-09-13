مصر تتوج ببطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة 2023

توج منتخب مصر ببطولة أمم افريقيا للكرة الطائرة 2023 بعد الفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط وحيد لمحاربو الصحراء.

ونجح منتخب مصر في حسم الشوط الأول لصالحه بعد الفوز بنتيجة 25 – 22، كما واصل الفراعنة التفوق وحسموا الشوط الثاني بنتيجة 25 – 18 على المنتخب الجزائري لتصبح النتيجة 2-0.

وفي الشوط الثالث تمكن منتخب محاربو الصحراء من العود للمباراة بعد حسمه بنتيجة 25 – 20، إلا أن الفراعنة تمكنوا من استعادة السيطرة وحسموا الشوط الرابع المثير بنتيجة 25 – 22.

مصر تتوج باللقب للمرة التاسعة

وبهذا الانتصار يتوج منتخب مصر بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، ويستعد اللقب الغائب منذ عام 2015.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: "أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد".

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، وحسن الحصرى المدرب العام، ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، وروجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.