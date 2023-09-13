أوتشا تدعو أطراف الصراع في السودان للحفاظ على سلامة المدنيين

قالت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كلیمنتین نكویتا سلامي، إن القتل المستمر للمدنيين في الخرطوم ونيالا والفاشر وغيرها من المناطق، حقيقة أن أطراف الصراع لا تحترم التعهدات التي وقعت عليها في 11 مايو أو القواعد الأساسية للقانون الدولي التي تقوم عليها.

ويشمل ذلك الالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والامتناع عن أي هجوم غير متناسب. بحسب البيان.

وقالت إن يجب على جميع الأطراف في السودان الحفاظ على سلامة المدنيين.

وجاء في البيان: "لقد روعني مقتل عشرات المدنيين في هجوم على سوق مزدحم بجنوب الخرطوم يوم الأحد 10 سبتمبر 2023.

وأصيب العشرات، العديد منهم في حالة خطيرة. هذه الحادثة هي مجرد أحدث مثالا على الفظائع اليومية التي لا يزال المدنيين في السودان يواجهونها، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان".

وأشار البيان إلى إعلان جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي نص على: "نحن نتفق على أن مصالح الشعب السوداني ورفاهيته هي أولويتنا القصوى ونؤكد التزامنا بضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات".

ودعت منسقة الشؤون الإنسانية، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وجميع الجهات المسلحة المشاركة في النزاع المسلح إلى احترام القانون الإنساني الدولي واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين. قائلا: "لقد عانى شعب السودان كثيرا بالفعل".