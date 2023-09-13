وزيرة الهجرة: الجيش أرسل 4 طائرات لاستطلاع وجود المصريين بالأماكن المنكوبة بليبيا (فيديو)

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة لشئون الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك جهدًا وتعاونًا كبيرًا بين كافة المؤسسات الوطنية، من أجل إنقاذ المصابين ونقل الجثامين من ليبيا إلى أرض الوطن.

وأضافت وزيرة الهجرة خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنه تم وصول مايقارب من 87 جثمانًا إلى مسقط رأسهم، وذلك من خلال التعاون بين القوات المسلحة ووزارة الدفاع، متابعة: الطائرات جلبت 88 جثمانًا من أصل 150 جثمانًا.

الوزارة وضعت رقمين للإبلاغ عن أيه معلومات تخص المصريين في ليبيا:

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن معظم الجثامين من قرية واحدة، وتم التعرف على 87 جثمانًا، وتم إعادتهم للقرية، لدفنهم، متابعة: "الوزارة وضعت رقمين للتواصل المباشر، للإبلاغ عن أية معلومات تخص المصريين الموجودين في ليبيا.

وأوضحت أن القوات المسلحة توجهت اليوم بإرسال 4 طائرات، لاستطلاع وجود المصريين في الأماكن المنكوبة، مناشدة الأهالي بالتواصل على أرقام الوزارة في حالة وجود أي معلومات.