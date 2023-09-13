أمسية شعرية احتفالاً بديوان “الباب الغربي” لأشرف عبدالرحيم الفائز بالإصدار الإقليمي

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم وسط الصعيد الثقافي بتنظيم سلسلة من اللقاءات الأدبية لنوادي الأدب بمحافظة أسيوط. تمت إقامة هذه اللقاءات برئاسة الكاتب محمد نبيل عبر فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي. وتأتي هذه الفعالية ضمن نشاطات إدارة الخدمات الثقافية برئاسة الشاعر والمترجم محمد شافع.

أقيم حفل ثقافي أدبي في قصر ثقافة الغنايم برئاسة هبة حسين صبره، ضمن فعاليات برنامج الإبداع الأدبي لنادي الأدب بالقصر. وقد أُقيمت مناقشة لديوان "الباب الغربي" الذي فاز بالنشر الإقليمي للشاعر أشرف عبد الرحيم. وحضر الحفل حسين صبره رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة السابق، والدكتور أبو زيد بيومي، والدكتور محمد عبيد، والإعلامي علام خلاف، والشاعر روماني يسرى، رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة أبو تيج، ونخبة من أدباء صعيد مصر برئاسة الشاعر ياسر النجدي والشاعر أنور فتحي والأديب علي فتحي وفناني الغنايم.

تم بدء اللقاء بكلمة ترحيبية من مديرة القصر لليوم الثاني في تكريمات نادي الأدب بالغنايم، حيث أُعرب عن تقدير الكتاب ودعمهم وتميزهم في الفوز بجوائز النشر الإقليمي من خلال فرع ثقافة أسيوط. وأعرب الشاعر ياسر النجدي، الذي أدار اللقاء، عن سروره لفوز ثلاثة من أدباء الغنايم بالنشر الإقليمي، مشجعًا الشباب على الانضمام للنادي.

وقُدمت دراسة نقدية للديوان تم تقديمها من قبل دكتور أبو زيد بيومي ودكتور محمد عبيد والشاعر ياسر النجدي. وثنوا كل منهم على الديوان، موضحين مواطن الجمال فيه، وداعين الأدباء لقراءته والاستمتاع بالقصائد الشعرية التي يحتويها.

تخلل اللقاء أيضًا أمسية شعرية، حيث قدَّم الأدباء بعض القصائد الشعرية الجديدة، المتنوعة بين الفصحى والعامية. شارك في اللقاء أيضًا المبتهل بدر الدين محمد، الذي قدم العديد من الابتهالات والتواشيح الدينية.

اختُتمت الفعاليات بكلمة للأديب أشرف عبد الرحيم، الذي قدم قصيدته "خد مني وصر"، معبرًا عن امتنانه وتقديره لليلة أدبية جميلة، ومتمنيًا أن تتكرر لإثراء المحتوى الثقافي والأدبي بثقافة الغنايم.

أمسية شعرية احتفالاً بديوان “الباب الغربي” للشاعر أشرف عبدالرحيم الفائز بالإصدار الإقليمي

أمسية شعرية احتفالاً بديوان “الباب الغربي” للشاعر أشرف عبدالرحيم الفائز بالإصدار الإقليمي