إعصار دانيال يخلف دمارًا وخسائر بشرية كبيرة في درنة الليبية

أدى إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية إلى دمار وخسائر بشرية كبيرة، حيث قتل أكثر من 7 آلاف شخص وفقدان أكثر من 10 آلاف غالبيتهم من مدينة درنة.

الجيش ينتشر في المدن:

الجيش الليبي عن انتشار كامل لوحداته في المدن والأحياء المتضررة من الإعصار، وذلك وسط محاولات حثيثة لانتشال كافة جثث الضحايا والمنكوبين تحت الأنقاض.

وأكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، أن الوضع في ليبيا كارثي بشكل كبير جدًا، حيث يوجد آلاف الضحايا والمفقودين وآلاف المنازل هُدمت والقرى دُمرت ومدن انتهت.

ووجه على السعيدى، وزير الاستثمار، في الحكومة الليبية التحية لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا، وذلك خلال اتصال هاتفى لتليفزيون اليوم السابع، مؤكدًا أن كارثة درنة هى كارثة إنسانية بإمتياز بسبب إعصار دانيال، حيث راح ضحيته الكثير من المواطنين، ومازال هناك مفقودين حتى هذه اللحظة.

وطالبت ليبيا بمساعدة دولية لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تعيشها البلاد، حيث أكد اللواء أحمد المسمارى أن الوضع في ليبيا يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي.