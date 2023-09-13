"مدينة الصحة" و"العصفور والاسد" ورش حكي للأطفال بثقافة موشا فى أسيوط

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط، بتنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي. وترأس الكاتب محمد نبيل فرع ثقافة أسيوط، بينما كان ضياء مكاوي رئيسًا للفرع.

وفي إطار هذه الفعاليات، استقبلت مكتبة آل عابدين بموشا المجموعة الأولى من الأطفال، حيث أقيمت ورشة عمل حول قصتي "مدينة الصحة" و"العصفور والأسد". قدمت الأستاذة أميرة عبد الرحيم هاتين القصتين وشرحت قصة مدينة الصحة وأهمية ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي للحفاظ على صحة الجسم. بينما قامت بشرح قصة العصفور والأسد واستخلاص الدروس والمعاني التي يقدمها القصة.

كانت الورشة تهدف إلى تعزيز الثقافة الصحية والتوعية بأهمية اتباع أسلوب حياة صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام. وتفاعل الأطفال بشكل إيجابي مع الورشة، وأبدوا استفادة كبيرة من القصص والمعاني التي تم توصيلها.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز التوعية الثقافية والفنية وتحفيز الاهتمام بالقراءة وتنمية قدرات الأطفال الإبداعية. وتأمل الهيئة استمرار تنظيم هذه الفعاليات المثمرة للأطفال في إقليم وسط الصعيد الثقافي.

"مدينة الصحة" و "العصفور والاسد" ورش حكي للأطفال بثقافة موشا

"مدينة الصحة" و "العصفور والاسد" ورش حكي للأطفال بثقافة موشا

"مدينة الصحة" و "العصفور والاسد" ورش حكي للأطفال بثقافة موشا

"مدينة الصحة" و "العصفور والاسد" ورش حكي للأطفال بثقافة موشا

"مدينة الصحة" و "العصفور والاسد" ورش حكي للأطفال بثقافة موشا