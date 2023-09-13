في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، تم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى.

وفي هذا الإطار، عُقدت مكتبة وزارة الثقافة محاضرة تثقيفية بعنوان "المولد النبوي الشريف" بمقر المكتبة، بحضور محمد عبد الظاهر وبالتعاون بين وزارتي الثقافة والأوقاف.

قدم الشيخ محمد طلعت نادي، فضيلة أحد العلماء المحترمين، المحاضرة وتناول فيها الحديث حول مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. أشار إلى أن جعل اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مع لفظ الجلالة عنوانًا على الإيمان، وأنه لا يكفي لأحد من البشر أن يقول (أشهد أن لا إله إلا الله)، ولا يُقبل عند ربه حتى يثني (وأشهد أن محمدًا رسول الله)، حيث تمت رباطة جميع العمليات الدينية بهذا النص من الشهادتين.

أضاف الشيخ نادي أن وضع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مع لفظ الجلالة يرمز إلى تكريمه وإعزازه من قِبَل الله تعالى. وأكد على أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو سنة متبعة ومحببة في العديد من البلدان الإسلامية.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة الفعاليات التي تُنظّمها الهيئة العامة لقصور الثقافة للترويج للثقافة الإسلامية وتعزيز فهم الأمة لشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتي الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف كمناسبة للاحتفاء والتعبير عن محبة النبي الكريم وقدوته الرائعة في الحياة الإسلامية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية تهدف أيضًا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي الثقافة والأوقاف لتعزيز القيم الإسلامية وتشجيع المجتمع على الإحاطة والتفكير بأهمية شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياتنا.

ثقافة فزارة تحتفل بذكرى مولد الهدى "صلي الله عليه وسلم"

ثقافة فزارة تحتفل بذكرى مولد الهدى "صلي الله عليه وسلم"

ثقافة فزارة تحتفل بذكرى مولد الهدى "صلي الله عليه وسلم"

ثقافة فزارة تحتفل بذكرى مولد الهدى "صلي الله عليه وسلم"

ثقافة فزارة تحتفل بذكرى مولد الهدى "صلي الله عليه وسلم"