نادى أدب أبنوب يلقي الضوء علي علم العروض في لقائه الأسبوعي

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

عقد بيت ثقافة أبنوب برئاسة محمود عبد الرؤوف الجيار ملتقي ثقافي ادبي ضمن فعاليات برنانج نادى الأدب برئاسة الأديب الدكتور عبد الهادى يونس

تحدث الدكتور عبد الهادي يونس رئيس نادي الادب في مقدمة عن علم العروض والذي ألفه العالم الخليل بن أحمد الفراهيدي

وتعريفة هو صحيح أوزان الشعر العربي يعرف به مكسوره من موزونه بينما قدم ورشة لغوية توضح قواعد علم العروض ، و عن بحور الشعر العربي وهي الايقاع الموسيقى للشعر العربي منها الكامل والبسيط والرمل وغيرها

ثم تحدث عن فائدة علم للعروض ومنها صقل موهبة الشاعر والتمييز بين الشعر والنثر والقدرة على قراءة الشعر بطريقة صحيحة واختتمت فعاليات الملتقي بالاستماع الى اعمال اعضاء النادي منها قصص قصيرة بعنوان " ثرثرة قناع " تجريد للقاص صابر فتحي ثم المواهب الشابة منها نورا محمد و ايمان محمد واسراء محمد و احمد جابر

نادى ادب ابنوب يلقي الضوء علي علم العروض في لقاؤه الاسبوعي

نادى ادب ابنوب يلقي الضوء علي علم العروض في لقاؤه الاسبوعي

نادى ادب ابنوب يلقي الضوء علي علم العروض في لقاؤه الاسبوعي

نادى ادب ابنوب يلقي الضوء علي علم العروض في لقاؤه الاسبوعي