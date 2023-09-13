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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الجبش الليبي: نتعرض لكارثة والدعم المصري جاء في الوقت المطلوب (فيديو)

إعصار دانيال في ليبيا
إعصار دانيال في ليبيا

 قدم اللواء أحمد المسمار، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، الشكر لقيادة مصر على تقديم أكبر قوافل الإمداد لدعم الشعب الليبي.

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أحمد موسى يطمئن أهالي ضحايا إعصار ليبيا.. الكل هيرجع (فيديو)

  الدعم المصري لليبيا جاء في الوقت المطلوب: 

 وأضاف أحمد المسماري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن الدعم المصري لليبيا جاء في الوقت المطلوب، ومصر هى السند والداعمة للأمة العربية، متابعًا أن ليبيا تتعرض لكارثة ضخمة وأكثر من ١٢ ألف مفقود في العاصفة دانيال.


 وتابع اللواء أحمد المسمار، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أن هناك دمارًا شاملًا في البنية التحتية الليبية وتدمير خطوط المواصلات، لافتًا إلى أن الجبل الأخضر في ليبيا تحول إلى صخور بسبب الإعصار دانيال.

 

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