بديل تويتر.. Bluesky يصل إلى مليون مستخدم

Bluesky، أحد أبرز البدائل للمنصة المعروفة سابقًا باسم Twitter، وصل للتو إلى مليون مستخدم. من المسلم به أن هذا عدد قليل مقارنة بعدد المستخدمين على الشبكات الاجتماعية الكبرى، لكنه يعد أمرًا كبيرًا بالنسبة لخدمة لا يزال يتعذر على معظم الأشخاص الوصول إليها حتى اليوم. وقالت عضوة فريق Bluesky، روز وانغ، التي أعلنت عن هذا الإنجاز على X، لـ TechCrunch أن تطبيق الخدمة وصل إلى مليون عملية تنزيل في يوليو. ومع ذلك، سيتعين على المهتمين بالمشاركة في الحدث في Bluesky تأمين رموز الدعوة لتسجيل الدخول، والآن فقط تمكن عدد كافٍ من الأشخاص من إنشاء حسابات للشبكة الاجتماعية ليتمكنوا من الإعلان عن وصولها إلى مليون مستخدم.



ظهرت Bluesky لأول مرة على الساحة كشبكة اجتماعية لامركزية (سابقًا) ممولة من Twitter وبدعم من المؤسس المشارك لـ Twitter جاك دورسي. بعد وقت قصير من إطلاقه في الإصدار التجريبي المغلق، طرح إمكانية للمستخدمين اختيار الخوارزميات الخاصة بهم حتى يتمكنوا من تخصيص الجداول الزمنية الخاصة بهم. وفي محاولتها للبقاء خالية من الإعلانات، بدأت في تقديم خدمة نطاق مدفوعة كوسيلة للمستخدمين للتحقق من هويتهم. ليس من الواضح متى سيتم فتح التطبيق للجمهور، وبعد التحقق، لا تزال بعض الرموز تُباع على موقع eBay مقابل مئات الدولارات.

من ناحية أخرى، اختارت Meta جعل Threads متاحة للجميع منذ البداية، على الرغم من أنها كانت لا تزال تفتقر إلى عدد من الميزات المهمة. وصلت المواضيع إلى 100 مليون مستخدم بعد أسبوع واحد فقط من توفرها في يوليو، لكن البحث عن الكلمات الرئيسية بدأ في وقت سابق من هذا الشهر فقط.